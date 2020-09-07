«Чонказатовцы» и горстка сторонников давят на судей и ЦИК

Члены и активисты партии «Чон казат» снова начали оказывать давление на судебные органы.

Эти герои — мастера скандалов организовали митинг перед зданием Верховного суда, где рассматривалась кассационная жалоба в отношении отмены решения Центризбиркома о регистрации партии «Кыргызстан» административным судом Бишкека.

В день окончания регистрации они набросились на председателя и членов ЦИК, вынудив отказать в регистрации партии «Кыргызстан». Вдохновленные этим «успехом» «чонказатовцы» и «реформисты» продолжили злобные действия, даже провели акцию перед административным судом.

Однако суд вынес решение в пользу партии «Кыргызстан», их замысел не удался, осрамились.

Теперь на споре вокруг «Кыргызстана» поставил точку Верховный суд. Какое бы решение ни выносил ЦИК, обязан подчиниться суду.

Похоже, митингующие плевать хотели на решение суда. Действиями «чонказатовцев» и горстки сторонников оказывалось давление на ЦИК и судей, они хотели в ходе выборов скинуть одного из сильных соперников из гонки.

Как говорится, все начинается с мелочи, все большие преступления начинаются с малых проступков. Сегодня «Чон казат» и другие прозападные силы выступили, показав своих маленьких хулиганов, а что будет завтра?

Они пойдут в дома каждого кандидата, приставят пистолет ко лбу и заставят отказаться от участия в выборах?

Наше общество должно понять, что устарел метод искусственного возбуждения скандала для реализации своих узких политических интересов и что никого невозможно повести за собой таким путем.

Первые два переворота в марте и апреле произошли по вине системных кризисов на основе семейного кланового правления бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

Сейчас таких факторов вообще нет: нет системного кризиса, власть не раскололась надвое, а такие приходящие без объявления несчастья как пандемия и экономический кризис не могут привести к революции.

Несистемный кризис, созданный вокруг партии «Кыргызстан», в цивилизованном обществе можно решить через суд.

Если мы хотим жить не в диком, а в цивилизованном человеческом обществе, то все подобные скандалы должны решаться не на улице или центральной площади, а только в суде.

Источник: газета «De факто» №29 от 04.09.2020/стр.7