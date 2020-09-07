Врачам, работавшим в «красной зоне», все еще не выплатили компенсации

В Минздраве пообещали рассмотреть этот вопрос в ближайшее время
Медики, работавшие в «красной зоне» во время пандемии, все еще не получили компенсации от правительства. Об этом Vesti.kg сообщила председатель комиссии по компенсационным выплатам Минздрава Индира Джумабаева.
По ее словам, первыми единовременную компенсацию получат врачи Республиканской клинической инфекционной больницы, так как там был первый очаг заболевания.
- На сегодня компенсацию получили только семьи медиков, скончавшихся от коронавируса, - пояснила Джумабаева. - Сегодня мы будем рассматривать вопрос о компенсации медикам в «красной зоне».
В Минздраве пока не знают, сколько врачей получат компенсации, так как еще не подсчитали их количество.
Источник: vesti.kg
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