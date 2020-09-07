Мужчина перерезал горло младшему брату из-за матери

Сокулукский районный суд вынес решение по уголовному делу Сергея (имя изменено редакцией).
Об этом сообщается в постановлении суда.
Он обвиняется в том, что 11 апреля 2020 года примерно 20:30 перерезал горло своему родному брату Алексею (имя изменено редакцией).
Со слов обвиняемого, свою вину он признает. В тот день он приехал домой после работы, его мама была у него дома, сказала, что ее побил младший сын Алексей. Он оставил дома продукты и пошел в магазин за сигаретами, далее пошел домой к младшему брату. У него дома он схватил его за волосы и повалил его, Алексей сопротивлялся. Он схватил нож и перерезал горло брату. Он не знает, как так получилось. В тот день он выпил пиво. 9 апреля мама пришла к нему домой, жаловалась, что Алексей избил ее, за волосы таскал, пинал.
«Я еще в тот день хотел пойти и разобраться с братом, но подумал, что ему нужно протрезветь. Младший брат раз в неделю распускал руки на маму. Мама не обращалась в милицию по поводу избиения, ей было жалко Алексея. До этого случая я с Алексеем ругался, но до драки не доходил», – сказал он.
В итоге суд признал Сергея виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев.
Источник: reporter.kg
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