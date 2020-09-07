Неизвестно, с какой целью Токтосунова идет в политику

До этого бывшая кумиром молодежи в творческом отношении Нурзат айым недавно надела хиджаб на выход, что тоже вызвало негативные мнения.

Лишь недавно надевшая хиджаб и крепко держащаяся религии Нурзат Токтосунова собралась в политику, объявила, что пойдет на выборы в списке партии «Биримдик». Ладно другой кто-то, но Токтосуновой можно было заниматься своим делом, прибрав политику. Да и общественность неоднозначно восприняла ее поход в депутатство. До этого бывшая кумиром молодежи в творческом отношении Нурзат айым недавно надела хиджаб на выход, что тоже вызвало негативные мнения. И теперь неизвестно, с какой целью она идет в политику…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №15 от 04.09.2020/стр.2