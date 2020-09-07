После пандемии восстановилось 80 процентов малого бизнеса

После карантина экономика страны становится на ноги.

Если в январе — феврале 2020 года количество выданных патентов достигало 95-97 тысяч, то в марте их количество уменьшилось до 20 тысяч. Сейчас этот показатель приблизился к 75 тысячам патентов. Кроме того, за 8 месяцев 2020 года объем налоговых поступлений подбирается к показателю 2019 года. (В январе — августе 2019-го было 38,9 млрд сомов, а в январе — августе 2020 года – 37,5 млрд сомов).

Эти данные сказаны премьер-министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым на собрании совещания по развитию бизнеса и инвестиций. Кубатбек Боронов сказал, что эти сведения взяты из итогов мониторинга работающего на патентной основе малого и среднего бизнеса. По словам главы правительства, сократившийся из-за проблем пандемии малый бизнес восстановился до 80%.

«Идет работа по созданию льгот и оптимизации единой налоговой декларации субъектам малого и среднего предпринимательства. Облегчаются процедуры поставок товаров через границу с применением цифровых технологий, что в свою очередь приведет к уменьшению контрабанды. Один из основных элементов этой работы – реализация проекта «Одно окно/одна остановка», а также заполнение электронной декларации, переход к серверной модели «цифровой налог» Налоговой службы.

Кроме того, с целью быстрейшего решения вопросов перед инвесторами и предприятиями правительство вводит кураторский механизм по поддержке промышленных предприятий и инвестиционных проектов. На первом этапе в этот список вошли 29 перерабатывающих, пищевых и предприятий легкой промышленности, то есть вошли 10 инвестиционных проектов по каждой отрасли», — сказал премьер-министр.

Наряду с этим с целью поддержки бизнеса предусмотрены антикризисные меры, утвержден план мероприятий правительства на 2020 год по устойчивому социальному и экономическому обеспечению. Глава правительства призвал принять нестандартные оперативные меры по поддержке предпринимателей, возвращению доверия инвесторов, что способно изменить негативные тенденции в экономике.

Источник: газета «Жаны ордо» №14 от 04.09.2020/стр.2