В Минздраве рассказали, когда в КР начнется вакцинация от гриппа

В Минздраве сообщили, что приобретаемая вакцина, возможно, не покроет всех желающих, в связи с чем проводятся мероприятия для организации вакцинации в частных медицинских центрах на платной основе.

Министерство здравоохранения КР в целях усиления профилактических мероприятий и недопущения осложнений и смертности от сезонных респираторных заболеваний в предстоящем эпидсезоне закупает профилактические вакцины против гриппа.

Как отметили в ведомстве, ежегодно, начиная с октября по апрель месяц, наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, при этом регистрация случаев гриппа наблюдается с декабря по январь.

Закупленная вакцина будет поставляться поэтапно до ноября месяца. Первая поставка вакцины ожидается в середине сентября. Вакцинация начнется с конца сентября и будет продолжена до конца ноября.

Противогриппозная вакцина будет распределена по всем областям (районы, города республики), будет организована вакцинация во всех Центрах семейной медицины (ГСВ, ФАПы).

Отмечается, что вакцинация в первую очередь предназначена для лиц, входящих в группу риска: лица с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой, дыхательной системы, сахарный диабет), беременные, часто болеющие дети, дети детских домов, лица, находящие в домах престарелых, дети школ-интернатов, медицинские работники и лица старше 65 лет, и будет проводиться на добровольной основе, бесплатно.

В Минздраве сообщили, что приобретаемая вакцина, возможно, не покроет всех желающих, в связи с чем проводятся мероприятия для организации вакцинации в частных медицинских центрах на платной основе.

В связи этим частным медицинским центрам, имеющим лицензию, разрешено проводить вакцинацию против гриппа на платной основе.

В городе Бишкеке ежегодно профилактическая вакцинация проводится в частных медицинских центрах «Цадмир», «Кроха», «Малыш», «Гиппократ», «Поликлиника 312», «Доктор Kg» и ЦСМ №№6, 8.

Также в этом году планируется проведение профилактической вакцинации против гриппа в городе Оше в следующих частных медицинских центрах: «Андрос», «Kg» лаборатория, «Касиет», «Медалюкс», «Здоровье +».

Источник: Элгезит