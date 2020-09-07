Мы с Райымом Матраимовым друзья, – Бек Борбиев

Да, я написал песню для партии (“Мекеним Кыргызстан”), помогу еще всем, чем смогу.
Известный певец Бек Борбиев на своей странице в Инстаграм ответил на ряд вопросов, включая о дружбе с экс-заместителем председателя ГТС Райымом Матраимовым.
“Да, я написал песню для партии (“Мекеним Кыргызстан”), помогу еще всем, чем смогу. Если твой друг говорит, что поднимает кыргызский народ, ты же не останешься в стороне, как не помочь. Это правда, м ы с ним (Райым Матраимов) дружим 25-30 лет. У меня не много друзей, в таком возрасте да и не найдешь новых друзей”, – пишет артист.
Источник: reporter.kg
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