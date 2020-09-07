Вернувшиеся с каникул депутаты ушли на отдых

Сейчас половина депутатов ушла снова соревноваться за депутатство.
Только в нашей стране может быть такая история. Два месяца развлекавшиеся на отдыхе депутаты ЖК вчера вышли на работу, но снова разошлись на отдых до 2 октября. Конечно, по инициативе спикера Дастана Жумабекова. С 4 сентября официально начинаются агитационные работы парламентских выборов. Сейчас половина депутатов ушла снова соревноваться за депутатство. Итак, в следующем парламенте надеемся увидеть половину сегодняшних депутатов.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №15 от 04.09.2020/стр.2
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