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На утро 7 сентября выявлено 55 новых случаев COVID-19. Всего — 44 458

Из них 19 лабораторно подтвержденных случаев, 36 — клинико-эпидемиологических.

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлено 55 новых случаев COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщил 7 сентября на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Из них 19 лабораторно подтвержденных случаев, 36 — клинико-эпидемиологических.

- Баткенская область — 13;

- Бишкек — 12;

- Жалал-Абадская область — 11;

- Иссык-Кульская область — 9;

- Ошская область — 5;

- Чуйская область — 2;

- Таласская область — 2;

- город Ош — 1.

Всего за весь период пандемии (с марта) зарегистрировано 44 458 случаев заражения коронавирусом, из которых 18 933 лабораторно подтвержденных случая, 25 525 — клиники-эпидемиологически подтвержденных случаев.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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