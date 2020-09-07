На утро 7 сентября выявлено 55 новых случаев COVID-19. Всего — 44 458

Из них 19 лабораторно подтвержденных случаев, 36 — клинико-эпидемиологических.
За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлено 55 новых случаев COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщил 7 сентября на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Из них 19 лабораторно подтвержденных случаев, 36 — клинико-эпидемиологических.
- Баткенская область — 13;
- Бишкек — 12;
- Жалал-Абадская область — 11;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Ошская область — 5;
- Чуйская область — 2;
- Таласская область — 2;
- город Ош — 1.
Всего за весь период пандемии (с марта) зарегистрировано 44 458 случаев заражения коронавирусом, из которых 18 933 лабораторно подтвержденных случая, 25 525 — клиники-эпидемиологически подтвержденных случаев.
Источник: zdorovie.akipress.org
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