Марлен Маматалиев уверяет, что не намеревался пиариться за счет Ильи Варламова

«Мне написало много людей касательно того, какого черта он называет всех наших людей баранами»
Депутат ЖК Марлен Маматалиев прокомментировал скандал с российским блогером Ильей Варламовым, который заявил в соцсетях, что парламентарий использовал его имя ради пиара. Свое разъяснение чиновник разместил накануне на своей странице в Instagram.
(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред.)
«Со вчерашнего дня получаю кучу оскорблений и негативных комментариев по поводу ужина с журналистом из России. Рассказываю, как все происходило, выводы делать Вам самим. Все мы стали свидетелями того, как некоторые наши соотечественники стали отправлять негативные комментарии с угрозами ему в личные сообщения, а то, каким он видит Кыргызстан меня, как и Вас расстроило.
Давайте вспомним то, как показали Кыргызстан в проекте «Орел и решка», как много было слов о том, кто вообще их встречал и неужели нельзя было показать другие стороны нашей страны.
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Я согласен с его критикой касательно дорог, тротуаров, глупо это отрицать, именно поэтому я и пришел в политику, чтобы менять ситуацию. Мне написало много людей, касательно того, какого черта он называет всех наших людей баранами, во время ужина я задал этот вопрос, на что он ответил, что бараном назвал в частности водителя, что выехал на середину дороги, создавая пробку.
Наш народ издревле славился своим гостеприимством и встречал гостей достойно. Это было сделано от души. И знаете, возникает настоящий диссонанс, делаешь что-либо - не нравится, не делаешь - тоже не нравится», - написал депутат.
По словам Маматалиева, он не намеревался пиариться, публикуя фотографию с российским журналистом.
«Я загрузил на свою страницу данный пост в качестве отчета, а то, что это опубликовали новостные порталы, ко мне отношения не имеет, увидев тот пост, попросил удалить.
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Касательно того, навязанная ли эта встреча. Мы пригласили Илью на ужин в Супару, где хотели показать культуру страны, в ходе беседы он сказал, что ему необходимо снять выпуск новостей для своего канала, он спросил, можно ли это сделать в юрте где мы сидели, на что естественно мы ответили да. После подачи второго блюда я уехал, оставив его для съемки его проекта, а на утро прочел новости уже совсем с другим посылом.
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Выводы делать Вам самим, моя главная цель была вовсе не в пиаре, а в том, чтобы хоть как-то сгладить сообщения с угрозами и негативное послевкусие от нашей страны», - написал Марлен Маматалиев.
Поясним, на днях в одном из отечественных новостных порталов появилась публикация, именуемая «Депутат Марлен Маматалиев показал истинное гостеприимство Илье Варламову». После чего российский журналист в своем Twitter-аккаунте заявил, что депутат ЖК использовал его для пиара.
«Мы снимали там выпуск новостей для моего канала, депутат напросился пообщаться и, как я теперь вижу, использовал меня для своего пиара», - написал блогер.
Источник: vesti.kg
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