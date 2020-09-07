Узбекский журналист запросил статус беженца в Кыргызстане. Его рассматривают

Заявление о предоставлении статуса беженца оппозиционному журналисту из Узбекистана Бобомуроду Абдуллаеву принято к рассмотрению.
Об этом 24.kg сообщила одна из его адвокатов Наталья Котик.
По ее словам, если примут положительное решение, то адвокаты вправе оспорить депортацию их подзащитного. Юрист подчеркнула, что подали два заявления — в Верховный комиссариат и Госслужбу по делам миграции, и ни одна из структур его не отклонила. Рассмотрение также не приостановлено.
Кроме того, адвокаты намерены обращаться в суд по факту применения пыток сотрудниками ГКНБ в отношении Бобомурода Абдуллаева.
Он приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после его завершения журналист не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.
Бобомурода Абдуллаева задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда его взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Источник: 24.kg
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