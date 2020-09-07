Бек Борбиев про песню «Мекеним Кыргызстан»: Незаконченную песню украли и опубликовали на странице фейк-аккаунта

Известный певец Бек Борбиев на своей странице в Инстаграм прокомментировал штраф за свою песню и клип «Мекеним Кыргызстан».

Ранее рабочие группы ЦИК увидели в клипе агитацию за политическую партию «Мекеним Кыргызстан».

Как пишет артист, он уже два года говорит, что не пойдет в депутаты.

«Я не могу затронуть последние события, а именно, штраф от ЦИК в 7 тыс. 500 сомов, об этом я узнал в Интернете. Можно молча оплатить штраф, но, сам штраф говорит о том, что песня «Мекеним Кыргызстан» выпущена до начала агитпериода. Побойтесь Бога, вы разве видели, чтобы песня была на моей странице? Я тоже уважаю закон, я не публиковал песню. Незаконченную песню Интернет варианта была украдена и опубликована на странице фейк-аккаунта «Родина», также была поставлена на платную раскрутку. Скорее всего это рук оппонентов», – сказал Борбиев.

Источник: reporter.kg