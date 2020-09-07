Верите ли вы в то, что выборы пройдут честно и будете ли в них участвовать?

Выборы не пройдут честно, будет использован административный ресурс.

Бактияр Бердибеков, житель города:

— Есть сомнения в том, что выборы пройдут честно, потому что предыдущие выборы не проходили чисто. Уже сейчас слышу о том, как раздаются деньги. Некоторые зависимые от государства люди не хотят терять работу или провиниться перед своим начальством, поэтому проголосуют за указанную партию. Тем не менее я считаю, что на выборах нужно участвовать. Я тоже сделаю свой выбор.

Жыпара Шамырова, жительница города:

— На выборах обязательно буду участвовать. Но я не думаю, что они пройдут честно. Уже сейчас слышу о закулисных делах. Но народ должен сделать свой выбор.

Нургуль Сулайман, жительница города:

— Выборы не пройдут честно, будет использован административный ресурс. Такое было и раньше. Не нужно это утаивать. Тем не менее на выборах нужно участвовать. Я пойду и сделаю свой выбор.

Азамат Бакиров, житель города:

— Я обязательно буду участвовать в выборах. Но я сомневаюсь, что они пройдут честно. Не будут выборы прозрачными, если народ не пойдет голосовать. Но если весь народ пойдет голосовать и выразит позицию, то голоса неоткуда будет воровать. Поэтому обращаюсь ко всем избирателям – на выборы нужно идти. Если ни одна партия не нравится – голосуйте против всех.

Ороз Абдылдаев, житель города Джалал-Абада:

— Мы бьем себя в грудь, громко говорим о честных выборах, но реальность будет иной. Кто-то будет раздавать деньги, кто-то использует админресурс, кто-то применит силу. В этом не стоит сомневаться. Даже ребенок в колыбели не поверит в честные выборы. Не нужно обманывать себя и других. В сегодняшнем обществе все как на ладони. Что касается второго вопроса, я тоже пойду на выборы, чтобы выполнить гражданский долг, проголосую за подходящего кандидата. Если понадобится, я постараюсь информировать общественность о полезных делах кандидата, чтобы он стал депутатом. Возможно я сделал выбор в пользу неправильного кандидата, но это мой личный выбор.

Акан Иманов, житель города:

— Я сомневаюсь в том, что выборы пройдут честно. Частенько используют административный ресурс, подкупают голоса. Но лично я верю в то, что народ примет правильное решение и не даст обмануть себя пустыми обещаниями. Сделает выбор сердцем. Я буду участвовать на выборах, сделаю свой выбор.

Источник: газета «Факты.kg» №19 от 04.09.2020 / стр. 10