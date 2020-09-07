Школьники впадают в депрессию из-за онлайн-обучения

Из-за коронавирусной пандемии с марта школьники учатся в онлайн-формате.

К сожалению, такой метод обучения применяется и после 1 сентября. Уже было много разговоров, о том, что такой формат не нравится ни учителям, ни школьникам, ни родителям. Инициативная группа ОФ «Юристы за права человека» провела исследование на тему «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию», с целью изучить психологические последствия перехода школьников на онлайн-обучение. Для этого юристы и психологи провели опрос среди 1 тысячи 192 родителей из различных регионов Кыргызстана.

Опрос показал, что почти 65% родителей срывались на своих детей в период дистанционного обучения с марта 2020 года. Некоторые из них признавались, что не справляются и «иногда бьют и ругают детей» из-за невыполнения домашнего задания и неусидчивости во время онлайн-занятий.

Авторы исследования пишут, что именно в этот период особенно остро наблюдалось повышение эмоций гнева, тревоги, раздражения и разочарования — участились обращения на горячие линии, к психологам от родителей, с вопросом «Как мотивировать детей на онлайн-обучение?».

«Обучение, которое сопровождается психологическими потрясениями и негативной обстановкой, становится нежелательным процессом — 66,5% ответов говорят о том, у ребенка не было желания и он отказывался выполнять домашнее задание. В будущем это может привести к полному отказу и апатии по отношению к образованию», — говорится в исследовании.

Пока ситуация не стабилизируется и со второй четверти школы и вузы не будут работать в прежнем режиме, уровень образования будет только падать.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 04.09.2020 / стр. 2