Заявление партии «Бутун Кыргызстан» против ЦИК рассмотрят в Бишкекском горсуде

Руководство партии с данным решением не согласно и намерено подать в суд.
Бишкекский городской суд сегодня рассмотрит заявление партии «Бутун Кыргызстан» против Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом накануне заявил лидер партии Адахан Мадумаров на онлайн-пресс-конференции.
«Последние три дня мы обсуждали это с лучшими юристами и адвокатами страны и не нашли ни одной причины не регистрировать партию «Бутун Кыргызстан». Ни в Конституции, ни в выборном законодательстве такой нормы нет. В сложившейся ситуации виновата только ЦИК», — сказал Мадумаров.
В ЦИК заявление Мудамурова пока не прокомментировали.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не зарегистрировала партию «Бутун Кыргызстан» для участия в предстоящих парламентских выборах. Отвечая на вопросы журналистов председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что партия нарушила правила формирования предвыборного списка кандидатов.
Руководство партии с данным решением не согласно и намерено подать в суд.
Источник: Элгезит
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