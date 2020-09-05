Минздрав КР: Никакой детской эпидемии нет

Ведомство эти заявления официально опровергает.

В последнее время через мессенджер WhatsApp распространяется информация о том, что в организации здравоохранения Иссык-Кульской области и города Бишкека массово поступают тяжелобольные дети, в связи с чем отмечается нехватка свободных мест для их приема. Об этом заявляют в Минздраве КР.

Ведомство эти заявления официально опровергает. «Все детские стационары работают в штатном режиме, никакой «Детской эпидемии» нет», — подчеркивают в МЗ КР.

По их данным, в Бишкеке пациенты с COVID-19 проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице и городской клинической больнице №6. Однако, по словам руководства больницы №6, из 120 коек 42 мест свободны.

В Республиканской клинической инфекционной больнице отметили, что 204 коек предусмотрено для больных с COVID-19. Из них 150 мест свободны.

По данным руководства Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека, обслуживающей детей, у них в общей сложности 400 коек, около 60 из которых свободны.

Как сообщила исполняющая обязанности координатора по здравоохранению Иссык-Кульской области Мира Кыдырбаева, в области для приема детей организовано в общей сложности 121 койко-место, из них 115 — свободны.

Источник: Элгезит