Минздрав КР: Никакой детской эпидемии нет

Ведомство эти заявления официально опровергает.
В последнее время через мессенджер WhatsApp распространяется информация о том, что в организации здравоохранения Иссык-Кульской области и города Бишкека массово поступают тяжелобольные дети, в связи с чем отмечается нехватка свободных мест для их приема. Об этом заявляют в Минздраве КР.
Ведомство эти заявления официально опровергает. «Все детские стационары работают в штатном режиме, никакой «Детской эпидемии» нет», — подчеркивают в МЗ КР.
По их данным, в Бишкеке пациенты с COVID-19 проходят лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице и городской клинической больнице №6. Однако, по словам руководства больницы №6, из 120 коек 42 мест свободны.
В Республиканской клинической инфекционной больнице отметили, что 204 коек предусмотрено для больных с COVID-19. Из них 150 мест свободны.
По данным руководства Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бишкека, обслуживающей детей, у них в общей сложности 400 коек, около 60 из которых свободны.
Как сообщила исполняющая обязанности координатора по здравоохранению Иссык-Кульской области Мира Кыдырбаева, в области для приема детей организовано в общей сложности 121 койко-место, из них 115 — свободны.
Источник: Элгезит
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