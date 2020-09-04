Марат Иманкулов, эксперт: «Нужно открыть дорогу в парламент образованным и честным людям»

У нас ЦИК располагает многочисленными полномочиями, не имеющими отношения к выборам.

— Нужно внести изменения в выборное законодательство во многих местах. В законе все должно быть четко. У нас ЦИК располагает многочисленными полномочиями, не имеющими отношения к выборам. Из-за этого возникают скандалы. 5-миллионный залог – это много. Рядовой человек не найдет такие деньги. Этот залог создает хорошие условия для коррумпированных людей, привыкших брать взятки. Необходимо открыть дорогу в парламент образованным и честным людям. У нас же дорога для таких людей закрыта. Из-за безграмотного большинства ЖК получил дурную славу, парламент потерял в качестве. Решение же по партии «Кыргызстан» вынес Верховный суд. Неважно, какое было решение, народ должен сделать свой выбор. Не дав себя обмануть деньгами.

Источник: газета «Факты.kg» №19 от 04.09.2020 / стр. 5