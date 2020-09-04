Часто сбрасываете с себя шкуру, как змея, чем вы отличаетесь от проститутки?

Почему вы не можете остановиться на одном месте?

Неудобный вопрос депутату ЖК Каныбеку Иманалиеву…

— Каныбек Капашович, сейчас вы остались «и без собаки, и без поводка»? Правильно говорят: «Заглядывающаяся на траву с верхушки двух разных гор коза умерла от голода»? Вы сбежали из «Ата Мекена» и пришли в партию «Мекеним Кыргызстан», но безрезультатно? Их напугал пройденный вами путь? Значит, плохи ваши дела? «Туран», «Ар-Намыс», «Замандаш», «Ата Мекен», «Мекеним Кыргызстан». Почему вы не можете остановиться на одном месте? Все от вас отмахнулись из-за того, что вы сбрасываете с себя шкуру, как змея, меняете окрас, как хамелеон? Чем вы отличаетесь от проститутки, которая готова на все при виде денег? Или нет никакой разницы между политиком и проституткой? А кто чище в моральном плане, вы или проститутка?

Источник: газета «Фабула пресс» №48 от 04.09.2020 / стр. 3