Прокуратура Бишкека выявила использование админресурса в пользу одной из партий

Материалы расследования переданы в столичное ГУВД
Прокуратура Бишкека провела проверку по поступившему материалу ЦИК о даче правовой оценки действиям начальника одного из МТУ столицы К.Т.
Установлено, что К.Т., являясь руководителем МТУ №12 по Первомайскому административному району Бишкека, в ходе совещания среди председателей домовых комитетов и ТСЖ злоупотребил административным ресурсом путем агитации за одну из политических партий, участвующих на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кеңеша.
По итогам проверки прокуратура 3 сентября зарегистрировала собранный материал в АИС ЕРПП по ст.87-1 Кодекса КР О проступках (Злоупотребление административным ресурсом) и передала в следственную службу ГУВД Бишкека. В настоящее время по досудебному производству ведется расследование.
Работа по обеспечению соблюдения избирательного законодательства будет продолжена.
Пресс-служба Генпрокуратуры
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