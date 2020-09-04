Турсунбек Акун, экс-омбудсмен: «Центральная избирательная комиссия действует нейтрально»

К сожалению, народ знает, каковы наши судьи.

— Турсунбек мырза, партия «Кыргызстан» не один, а два раза выиграла в суде, это не доказательство ошибки ЦИКа?

— Если мы хотим построить правовое демократическое открытое государство, то ЦИК должна выносить в полной мере независимые решения. К сожалению, народ знает, каковы наши судьи. Из-за вынесения районным, областным, городским и Верховным судом однобокого решения, из-за фальсификации выборов произошла не одна, а две революции. Очень низко доверие народа к суду. Поэтому трудно что-либо сказать, глядя на вынесенное решение суда. Точнее, сейчас сложно сказать что-то о вынесенном решении суда по партии «Кыргызстан». Время покажет, правильно или неправильно.

— ЦИК раздосадована двойным проигрышем, не может ли не допустить партию «Кыргызстан» к мандату?

— ЦИК так не сделает. ЦИК изначально не поступала назло партии «Кыргызстан». Центральная избирательная комиссия во главе с Нуржан Кармабековной действует нейтрально. Хотя проиграла в суде, но не примет действий против партии. Голоса дает не ЦИК, а народ. ЦИК всего лишь считает данные народом голоса.

— Обстоятельство между партией «Кыргызстан» и ЦИК возникло из-за вступления в силу гражданского контроля, или ЦИК испугалась ответственности и сослалась на суд?

— Спор возник от обеих сторон. Первое, сторона «Кыргызстана» не принесла своевременно документы, вовремя не направила своего полномочного представителя, не выполнила требования, допустила серьезную ошибку, создала условия для возникновения спора. И избирательная комиссия приняла поспешное решение. Вкратце, недостатки есть у обеих сторон. Суд рассмотрел дело, вынес свое решение.

Гражданский контроль должен быть, но при упоминании о гражданском контроле нельзя вторгаться внутрь здания ЦИК, защищаемого государством, устраивать шумный скандал и оказывать давление. Не приведут к хорошему крики и давление.

— Вроде вы тоже в свое время увлекались такими делами, требовали справедливости?

— Были у меня дни, когда требовал справедливости и кричал. Я ведь обращаюсь к молодежи потому что убедился — от криков хорошего не будет, все надо решать в рамках закона.

— Действительно ли требуют правду партии, говорящие ЦИКу «не искажайте, ведите работу в рамках закона»? Или заинтересованы в выводе из игры «Кыргызстана»?

— Мне представляется, что 4 партии, которые никак не могут вывести партию «Кыргызстан» из игры, изо всех сил стараются: «Хоть бы она не прошла через ЦИК и не смогла участвовать в выборах. Хоть бы ее избиратели перешли к нам, и мы бы прошли в парламент». На самом деле кричат партии, чувствующие свою слабость. Сильные партии держатся дальше, стараясь не придавать значения.

— Есть группы, влияющие на парламентские выборы, желающие вмешаться?

— Есть желающие попытаться сделать в Кыргызстане как в Беларуси, Украине, вызвать конфликт, воспламенить его, сменить власть. Более того, начали появляться исследования международных организаций, вмешивающихся в наши внутренние дела. Мониторинговый центр скоро обнародуем, какие международные организации вмешиваются в наши внутренние дела.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №15 от 04.09.2020/стр.9