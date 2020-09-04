До 30 сентября временно закрывают тоннель им К.Кольбаева на трассе Бишкек - Ош (график)

До 30 сентября временно будет ограничено движение авто внутри тоннеля им К.Кольбаева на трассе Бишкек - Ош, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
Как отмечается, данные меры принимаются в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения установок видеонаблюдения в тоннеле им.К.Кольбаева.
График проезда транспортных средств через тоннель им. К. Кольбаева 4 по 30 сентября 2020 года:
- 08:00-09:30 часов - ремонтные работы (закрыто)
- 09:30-14:00 часов - пропуск транспортных средств (открыто)
- 14:00-15:30 часов - ремонтные работы (закрыто)
- 15:30-08:00 часов - пропуск транспортных средств (открыто)
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!