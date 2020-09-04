До 30 сентября временно закрывают тоннель им К.Кольбаева на трассе Бишкек - Ош (график)

До 30 сентября временно будет ограничено движение авто внутри тоннеля им К.Кольбаева на трассе Бишкек - Ош, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Как отмечается, данные меры принимаются в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время проведения установок видеонаблюдения в тоннеле им.К.Кольбаева.

График проезда транспортных средств через тоннель им. К. Кольбаева 4 по 30 сентября 2020 года:

- 08:00-09:30 часов - ремонтные работы (закрыто)

- 09:30-14:00 часов - пропуск транспортных средств (открыто)

- 14:00-15:30 часов - ремонтные работы (закрыто)

- 15:30-08:00 часов - пропуск транспортных средств (открыто)

Источник: Кабар