Идут старые в новом обличии…

Большинство идущих на выборы кандидатов являются депутатами VI созыва.
В связи с этим общественность говорит – придут все те же люди.
Более 70% депутатов VI созыва идут на выборы. Как вы к этому относитесь?
Кумондор Абылдов, народный артист КР:
«Власть делает что хочет»
— Это очень печально! К сожалению, так поступают. Власть пользуется тем, что из-за пандемии народ сейчас занят личными проблемами и делает что хочет. Большая часть народа опечалено болезнями, потерями, не в том состоянии, чтобы думать о выборах.
Санжар Энназаров, частный предприниматель:
«Жогорку Кенеш нуждается в обновлении»
— Если бы я стал депутатом, то написал бы закон, по которому нельзя становиться депутатом в третий раз. Неправильно прыгать из одной партии в другую. Нужно закрепляться за одной партией за два года до выборов. Жогорку Кенеш нуждается в обновлении. Если бы пришли новые лица, были бы новые идеи, то мы сделали бы шаг в сторону развития.
Мирлан Мазеков, частный предприниматель:
«Все зависит от того, за кого проголосует народ»
— К сожалению, 60-70% кандидатов являются бывшими депутатами. Но выбор сделает народ. Все зависит от того, за кого проголосует народ. Если дадим обмануть себя за 1000-2000 сомов, то ситуация не изменится. Да, среди депутатов есть как «рыбы», так и хорошие депутаты. Сейчас многие считают, что должна прийти молодежь. Я не поддерживаю такую точку зрения. Должна прийти не молодежь, а новое поколение, думающее по-новому. Есть выражение: если придет одна молодежь, то будет комедия, если будут одни старики, то это трагедия. Должны быть и те, и те. Тогда будет гармония. Есть надежда, что старая система изменится, если придут люди, которые мыслят в соответствии с действующими реалиями, разбираются в новых технологиях.
Источник: газета «Фабула пресс» №48 от 04.09.2020 / стр. 10
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