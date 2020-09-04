Почему бы Эльдару Абакирову не прекратить лицемерие?

Кого только не заставляют щебетать выборы!

Еще вчера вырезавшие шкуру с народа сразу поменяли облик, выходят героями. Один из таких героев забыл прошлое, начал выступать перед народом правдолюбцем. Точнее, работавший заместителем министра экономики джигит Эльдар Абакиров к выборам решил по косточкам разобрать работу власти, выставил обвинение правительству касательно поступивших извне средств во время пандемии.

Бьется головой о камень, говоря «мы окончательно стали попрошайками, прося помощи у Турции, Катара, Узбекистана, России», намекая на полную ненужность взятия кредитов. Можно ли быть настолько коварным? Было бы понятно, скажи такое кто-то с улицы, но подобная болтовня работавшего заместителем министра экономики человека совершенно невразумительна. Ведь во время работы Абакирова он твердил, что без взятия кредитов страна не разовьется.

Во избежание голословности приведем фрагмент из его интервью два года назад «Азаттыку»: «Если посчитаешь, сколько перечисляешь в год, то в таком получении кредитов нет никакой опасности». И правильно ли теперь перед выборами показывать себя болеющим за народ джигитом и говорить «мы окончательно стали попрошайками»?

Если он такой крутой, то почему во время работы заместителем министра не поднимал этот вопрос, и не сгодился хоть раз сказать «мы окончательно стали попрошайками»?

Источник: газета «De факто» №29 от 04.09.2020/стр.4