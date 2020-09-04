Могут усилиться грипп и респираторные заболевания

С его слов, в связи с подобным прогнозом разрабатывается ряд планов, ведется подготовка к предотвращению коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенов на брифинге 2 сентября раскрыл имеющийся прогноз об усилении гриппа и респираторных заболеваний в Кыргызстане в осенне-зимние месяцы.

С его слов, в связи с подобным прогнозом разрабатывается ряд планов, ведется подготовка к предотвращению коронавируса.

«Множество граждан болеют и лечатся от коронавируса. Все еще продолжается распространение коронавируса. Заметно его уменьшение, но отдыхать пока рано. В зарубежных странах замечается вторая волна коронавируса», — сказал заместитель министра.

Источник: газета «Жаны ордо» №14 от 04.09.2020 /стр.2