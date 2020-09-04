В Кара-Кече организован временный проезд. Начата погрузка угля

В Кара-Кече на месте завала организован временный проезд, идет работа по погрузке угля.

Об этом сообщает ГП «Кыргызкомур».

Уточняется, что на сегодняшний день дорога Дыйкан-Кара-Кече открыта. Грузовые автомашины для погрузки угля начали свою работу, а также полностью восстановлены электрические провода, разрез «Кара-Кече» обеспечен электроэнергией и начал свою деательность.

Для постройки временной дороги выделены следующие виды техники:

- от Министертсва транспорта КР - 1 экскаватор и 2 Хово автомашины;

- от предприятии ДЭП-24 - 1 грейдер и 1 погрузчик;

- от ГП «Кыргызкөмүр» - 1 бульдозер.

Напоминаем, недавно по пути в угольный разрез Кара-Кече был камнепад, упали столбы электропередачи, дорога была перекрыта.

По поручению премьер-министра Кубатбека Боронова была организована рабочая группа. В ходе работы был составлен план первоочередных мероприятий по ликвидации последствий камнепада и восстановлению грузоперевозки, а также линии электропередачи.

Источник: Кабар