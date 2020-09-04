Айсулуу Мамашова отвернулась от «Ата Мекена». Сколько тысяч долларов она вложила в «Замандаш»?

Народ знает, что такие люди оказываются в политике только потому, что располагают деньгами.
Она молода, но уже освоила политические перебежки, похвалим ушедшую из «Ата Мекена» в «Замандаш» Айсулуу Мамашову! Благодаря деньгам она может позволить себе пребывать в образе бабочки, которая летит из одного цветка к другому. Но здесь много притворства. Раньше говорили, что она передала в «Ата Мекен» 350 тысяч долларов. Поэтому интересно, сколько на этот раз она отдала «Замандашу». Народ знает, что такие люди оказываются в политике только потому, что располагают деньгами. А что еще в них можно выделить?..
Источник: газета «Азия news» №25 от 03.09.2020 / стр. 5
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