Айсулуу Мамашова отвернулась от «Ата Мекена». Сколько тысяч долларов она вложила в «Замандаш»?

Народ знает, что такие люди оказываются в политике только потому, что располагают деньгами.

Она молода, но уже освоила политические перебежки, похвалим ушедшую из «Ата Мекена» в «Замандаш» Айсулуу Мамашову! Благодаря деньгам она может позволить себе пребывать в образе бабочки, которая летит из одного цветка к другому. Но здесь много притворства. Раньше говорили, что она передала в «Ата Мекен» 350 тысяч долларов. Поэтому интересно, сколько на этот раз она отдала «Замандашу». Народ знает, что такие люди оказываются в политике только потому, что располагают деньгами. А что еще в них можно выделить?..

Источник: газета «Азия news» №25 от 03.09.2020 / стр. 5