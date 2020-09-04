Игры вне разума

Началось. Стартовала агитационная кампания по выборам в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Нас ожидает, возможно, самый интересный месяц в году – нас будут искушать. Обещать, сулить, а где-то, поди, и перепадет реально чего-то. Политические партии, кандидаты, агитаторы – все сегодня ринулись в борьбу за наше внимание. Дело, конечно, нешуточное – впереди баталии на экранах телевизоров, радиоволнах, страницах разных сайтов, не говоря уже о соцсетях. Остается только посочувствовать простому избирателю, но только и понять нужно, что многие жители нашей весьма небогатой страны этого момента как-раз таки и ждали. Редкий случай, когда практически голос каждого чего-то стоит в глазах сильных мира сего, и желающих эту возможность реализовать сполна хватает. Но не будем сегодня говорить о том, что от этого будет зависеть наше будущее – сегодня это будет смахивать на лозунги практически любой партии. И не будем называть фамилии и размышлять про слухи – сегодня и это будет похоже на агитацию.

Эмоций перед началом этой агитационной компании в кыргызском обществе хватило с излишком. Партия «Кыргызстан» прошла через две судебные инстанции, чтобы ее документы были приняты ЦИКом. Поздно вечером вчера стало известно, что Центризбирком отказал в регистрации «Бутун Кыргызстан» — одной из наиболее оппозиционно настроенных политических партий в нынешнем раскладе. О реакции лидеров «Бутуна» пока неизвестно, но ясно, что и здесь без судов и разбирательств не обойдется. Вся страна чувствует, насколько сильное напряжение присутствует в стенах Центризбиркома.

Эксперты предрекают весьма жаркие дни и всякие сценарии поствыборного периода. Но связаны ли будут они с результатами выборов или будут зависеть от характера межпартийной борьбы в период агитации, от амбиций тех, кто будет готов пойти по головам, чтобы взять все-таки свои дивиденды – сказать пока никто не берется.

На то и выборы, что будут выигравшие и будут те, кому мандатов не достанется – любой иной исход невозможен. Недовольство итогами выборов – явление весьма обычное для любого общества. Однако величайшая разница заключается в том, каким образом выражается недовольство.

Кыргызстан пережил в своей короткой истории многое. В период выборов и особенно после них случалось разное – энергетика масс, вспененная, доведенная до кипения умелыми стараниями разных вождей и лидеров, а то и безнравственными поступками властей, могла в любой момент превратиться и порой превращалась в сокрушительную силу.

И потому сегодня важно не наткнуться на очередную волну угрозы хаоса. Понятно, что будут недовольные. Но и от власти, и от оппозиции, от сторонников и противников кандидатов, от средств массовой информации зависеть будет многое. Под пристальным прицелом окажется любое действие или слово власти.

Бескомпромиссность борьбы не означает уход, освобождение от ответственности за слова и действия. В эти дни будут обнажены нервы, будут брать верх эмоции. Но стараться достойно пройти через все, укрепить правильное восприятие правил политической борьбы, заложить фундамент здоровой политической традиции – дело всех и каждого, кто, как говорится, «в деле».

Поэтому, в первый день агитации, хочется пожелать Кыргызстану спокойно провести и завершить политическую компанию. И чтобы все мы думали не только о том, чтобы добиться, достичь своих целей, но и о том, чтобы это не несло в себе угрозы нашему хрупкому пребыванию в согласии.

Игры вне разума нам сейчас не нужны, как, впрочем, не нужны они никогда. Но хочется об этом сказать именно сегодня.

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Источник: Элгезит