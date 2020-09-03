При получении взятки с поличным задержан помощник директора ГУ «Унаа»

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по установлению аналогичных фактов вымогательства денежных средств, а также установлении причастности других сотрудников ГУ «Унаа» к вышеуказанной коррупционной схеме.
АКС ГКНБ были установлены отдельные сотрудники ГУ «Унаа» при ГРС, которые организовали коррупционную схему по вымогательству денежных средств у работников территориальных подразделений под предлогом беспрепятственного продления сроков трудовых договоров.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, 3 сентября в ходе проводимых мероприятий по факту вымогательства и получения взятки в размере 2 тыс. долларов США в служебном кабинете с поличным был задержан помощник директора ГУ «Унаа» Ы.Р.Р, который на протяжении длительного времени необоснованно угрожал работнику ГУ «Унаа» по г.Бишкек увольнением с работы в связи с отказом руководства ГУ «Унаа» в продлении сроков трудового договора.
В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся соответствующие мероприятия по установлению аналогичных фактов вымогательства денежных средств, а также установлении причастности других сотрудников ГУ «Унаа» к вышеуказанной коррупционной схеме.
Источник: reporter.kg
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