Новым генеральным директором ОАО «Северэлектро» назначен Доскул Бекмурзаев

Новым генеральным директором ОАО «Северэлектро» назначили Доскула Бекмурзаева.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, такое решение принял совет директоров «Северэлектро». Ранее занимавший эту должность Искендер Кадыркулов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Отметим, что Доскул Бекмурзаев с 2014 по 2015 год работал заместителем министра миграции и молодежи Кыргызстана.

Источник: 24.kg