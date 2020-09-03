Хорошая новость: построят 5 больниц и отремонтируют 9

Строительство областной больницы в городе Джалал-Абаде и больницы в селе Чайчы Кара-Сууйского района Ошской области ведется за счет республиканского бюджета.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства, жилищного и коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров поделился информацией о подготовке к возможной второй волне пандемии COVID-19. По его словам, в данное время идет работа по строительству и ремонту 14 объектов здравоохранения – 5 объектов строятся, в 9 проводится капитальный ремонт. Урматбек Кокочаров отметил, что на строительные работы в этих больницах было выделено 206,5 млн сомов. 21 млн выделены из республиканского бюджета, 185,5 млн сомов – из фонда «Социальное партнерство по развитию регионов».

«Строительство областной больницы в городе Джалал-Абаде и больницы в селе Чайчы Кара-Сууйского района Ошской области ведется за счет республиканского бюджета. А фонд «Социальное партнерство по развитию регионов» финансирует строительство трех инфекционных больниц в Бишкеке, Оше и Нарыне, капитальный ремонт девяти объектов по республике», — сказал господин Урматбек.

Источник: газета «Багыт.kg» №19 от 03.09.2020 / стр. 5