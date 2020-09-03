На Иссык-Куле построят туалет, за 3,5 млн сомов

Тогда прозвучала серьезная критика со стороны общественности.
Фонд развития Иссык-Кульской области намеревается построить в парке Победы в городе Караколе общественный туалет за 3 млн 418 тысяч сомов. Строительные работы будет вести строительная фирма «Чынгыз Интернэшнл Групп». До этого на Иссык-Куле строили туалет за 1,5 млн сомов. Тогда прозвучала серьезная критика со стороны общественности.
Источник: газета «Багыт.kg» №19 от 03.09.2020 / стр. 5
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