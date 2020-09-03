В Кыргызстане 12,6% избирателей не сдали биометрические данные – правительство

12,6% или 495 тыс. 50 избирателей Кыргызстана не сдали биометрические данные.
Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр КР Акрам Мадумаров.
Он напомнил, что те, кто не сдал биометрику, не смогут проголосовать на выборах. В этой связи Мадумаров сообщил, что до 19 сентября включительно нужно сдать данные и уточнить себя в списке избирателей.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша запланированы на 4 октября 2020 года.
Источник: Кабар
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