В Кыргызстане 12,6% избирателей не сдали биометрические данные – правительство

12,6% или 495 тыс. 50 избирателей Кыргызстана не сдали биометрические данные.

Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр КР Акрам Мадумаров.

Он напомнил, что те, кто не сдал биометрику, не смогут проголосовать на выборах. В этой связи Мадумаров сообщил, что до 19 сентября включительно нужно сдать данные и уточнить себя в списке избирателей.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша запланированы на 4 октября 2020 года.

Источник: Кабар