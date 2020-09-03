В Кыргызстане на утро 3 сентября выявлено 99 новых случаев коронавируса. Всего – 44 135

Всего с марта зарегистрированы 44 135 человек с COVID-19.

На утро 3 сентября 2020 года выявлено 99 новых случаев коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Из них:

- Баткенская область – 20;

- Жалал-Абадская область – 20;

- Бишкек – 17;

- Иссык-Кульская область – 16;

- Ошская область – 11;

- Таласская область – 6;

- Нарынская область – 4;

- Чуйская область – 3;

- Ош – 2.

Всего с марта зарегистрированы 44 135 человек с COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org