Проводится отбор кандидатур для назначения на вакантную должность директора Центра судебного представительства

Аппарат Правительства Кыргызской Республики проводит отбор кандидатур для назначения на вакантную должность директора Центра судебного представительства Правительства Кыргызской Республики (далее – Центр).
Приглашаем заинтересованных кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, указанным ниже, к участию в отборе. Резюме направлять в отдел управления человеческими ресурсами Аппарата Правительства Кыргызской Республики по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., в срок не позднее 10 сентября 2020 года (кон. тел. 96-01-73).
О деятельности Центра: Центр призван представлять интересы Правительства Кыргызской Республики, а также Кыргызской Республики в арбитражных судах, международных судах, международных арбитражных судах, иностранных судах, третейских судах и иных специализированных судах, в Верховном суде Кыргызской Республики, Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики и местных судебных органах, а также государственных органов Кыргызской Республики в арбитражных судах, международных судах, международных арбитражных судах, иностранных судах, третейских судах и иных специализированных судах.
Требования к кандидатам:
– высшее юридическое образование (желательно по специальностям внешнеэкономическое и таможенное право, международное право, международное частное право);
– стаж и опыт работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 7 лет.
Профессиональные навыки и знания:
– знание международного и кыргызского права;
– знание иностранного языка, является преимуществом;
– опыт представления интересов в судах и других правоохранительных органах;
– успешный опыт ведения переговоров;
-навыки аналитической работы и подготовки аналитических документов, составления презентация и пр.;
– умение читать профессиональную литературу и документы, общение и переписка с коллегами из-за рубежа.
Личные качества:
-ответственность;
-целеустремлённость и настойчивость в достижении поставленной цели;
-системный подход к делу, многозадачность, понимание ценности информации и умение работать с ней;
-хорошая память и стрессоустойчивость;
-логическое мышление и широта знаний в различных сферах;
-коммуникабельность и умение четко выражать свои мысли;
-готовность к сверхурочной работе и командировкам;
-готовность постоянно повышать свою квалификацию.
График работы: полный рабочий день.
Формат трудовых отношений: трудовой договор.
Источник: kyrgyztoday.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!