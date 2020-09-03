Ибраим Нуракун уулу: «Депутаты не разбежались, спев гимн, работают в комитетах»

Бишкек, “Саясат. kg”. Сегодня комитет по бюджету и финансам рассмотрит ряд законопроектов и ожидается, что завтра вынесет на рассмотрение палаты.

«Вчера некоторые сайты написали, что Жогорку Кенеш спел гимн 10 минут и разбежался. Таков регламент ЖК, так бывает из года в год, не только в год выборов. 1 сентября происходит официальное открытие сессии. Поют гимн, прижав руку к сердцу. Затем депутаты работают в комитетах», — пишет глава пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.

Напомним, после растянувшихся на два месяца каникул парламент вернулся к работе 1 сентября и в некоторых СМИ писали о том, что депутаты взяли перерыв до 3 сентября. Пресс-служба же сообщает, что комитеты будут работать, рассмотрят ряд законопроектов.

«Сегодня комитет по бюджету и финансам рассмотрит ряд законопроектов и ожидается, что завтра вынесет на рассмотрение палаты. Но 4 сентября начнется предвыборная агитация. Есть правило, что все партии должны иметь одинаковые возможности. Поэтому вполне возможно, что депутаты не смогут собраться на заседание в течение месяца. Тем не менее они продолжат работу как народные избранники, пока не придет новый созыв Жогорку Кенеша. Руководство Жогорку Кенеша, аппарат, в том числе пресс-служба, продолжат работу во время предвыборной агитации», — сказал Нуракун уулу.