Кашкар Джунушалиев – милиционерам: Не должно быть пренебрежительного отношения к закону

Глава МВД находится с рабочей поездкой в Ошской области

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев находится с рабочей поездкой в Ошской области с целью проверки и изучения организации работы подразделений по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, борьбе с преступностью.

В рамках плановой рабочей поездки 2 сентября он побывал в Кызыл-Кыштакском поселковом отделении милиции, управлении СБНОН МВД по городу Ош и Ошской области, в войсковой части 703 Военной службы внутренней безопасности МВД, ознакомился с ходом строительства жилого дома для сотрудников милиции в Оше.

Далее глава МВД провел совещание в УВД Ошской области с участием руководителей УВД Ошской области и районных отделов милиции.

Джунушалиев принял участие мероприятии, посвященном открытию Кызыл-Кыштакского поселкового отделения милиции в селе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района. В торжественном мероприятии принимали участие начальник УВД Ошской области Малик Нурдинов, начальник УВД Оша Мурат Боронов, глава Кызыл-Кыштакского айыл

окмоту и жители айыльного округа, граждане, оказывавшие содействие в строительстве указанного здания, ветераны органов внутренних дел и личный состав отделения милиции.

«Не должно быть пренебрежительного отношения к закону, формирующего негативное отношение населения, каждый сотрудник милиции должен строго соблюдать законность и служебную дисциплину, быть вежливым и корректным при обращении с гражданами, совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки. Население должно чувствовать себя защищенным, общественность возлагает надежды, что милиция обеспечит должный уровень правопорядка и безопасности, и вы всегда должны помнить об этом», – сказал Кашкар Джунушалиев.

После совещания министр внутренних дел побывал в управлении Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по городу Ош и Ошской области и ознакомился с деятельностью регионального подразделения.

Далее министр посетил и ознакомился со строительством двенадцатиэтажного 240-квартирного дома в Оше для сотрудников милиции. Строительство данного объекта завершается в текущем году, глава МВД еще раз напомнил о необходимости использования только качественных материалов и конструкций, а также своевременного завершения строительства. Побеседовав с представителями строительной компании, он дал дополнительные задания по благоустройству дома.

Пресс-служба МВД