Адвокат Омурбека Текебаева стала уполномоченным представителем партии «Мекеним Кыргызстан»

ЦИК зарегистрировал Таалайгуль Токтакунову в качестве нового уполномоченного от данной партии.

ЦИК на своем заседании 2 сентября приняла решение об отмене регистрации уполномоченного представителя по выборам от политической партии «Мекеним Кыргызстан» Н.Мамытова.

ЦИК зарегистрировал Таалайгуль Токтакунову в качестве нового уполномоченного от данной партии.

Решение принято на основании уведомления от политической партии «Мекеним Кыргызстан» от 30 августа 2020 года об отзыве ранее назначенного уполномоченного представителя по выборам и о назначении нового уполномоченного.

Источник: reporter.kg