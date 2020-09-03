Если Атамбаев будет переведен в СИЗО-1, как его встретят «черные»?

«Даже змее не пожелаю оказаться в тюрьме»
Адвокат Замир Жоошев на своей страничке в Фейсбуке пишет, что находящийся под стражей Алмазбек Атамбаев может быть переведен в СИЗО-1. Конечно, это уже не камера ГКНБ. Он попадет в руки «черных», они обложат его налогом, поднимут на него руку, если он откажется. Разве не так? Давно известно, что оказавшись в СИЗО-1, занимавшие высокие государственные посты переводят деньги в «общак». Если Атамбаева переведут, он попадет к ним в руки. Наверное неспроста говорят: «Даже змее не пожелаю оказаться в тюрьме»…
Источник: Aryba.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!