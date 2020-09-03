(Видео) Кыргызстанец в Москве: Из-за тех, кто продает свои голоса, я стал мигрантом 

«Хочу работать на своей земле. Проснись, кыргыз!»
Кыргызстанец, работающий в Москве, обратился к соотечественникам с просьбой не продавать голоса на предстоящих парламентских выборах. Видеообращение гражданина распространилось в соцсети Instagram.
«Как долго власть будет действовать так халатно, суды будут продажными? Люди не видят, кто на самом деле служит народу, поддерживая тех, кто создает видимость работы перед выборами. Продают голоса, обманываясь на следующие пять лет. Из-за них я хожу здесь мигрантом. Хочу работать на своей земле. Проснись, кыргыз! Как говорил Чубак ажы, «ты продаешь кыргызскую землю, словно девушка, продающая на улице свое тело». Остановись. Хватит», - сказал кыргызстанец.
Источник: vesti.kg
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