Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Чуйскую область

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны.

Глава государства сегодня, 3 сентября, с рабочей поездкой посетит Чуйскую область, сообщили в аппарате президента.

В рамках поездки Глава государства в Московском и Жайылском районах ознакомится с ходом цифровизации органов местного самоуправления, судебных органов и медицинских учреждений.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, и с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой водой.

Источник: Кабар