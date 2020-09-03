Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Чуйскую область

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны.
Глава государства сегодня, 3 сентября, с рабочей поездкой посетит Чуйскую область, сообщили в аппарате президента.
В рамках поездки Глава государства в Московском и Жайылском районах ознакомится с ходом цифровизации органов местного самоуправления, судебных органов и медицинских учреждений.
Также Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, и с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой водой.
Источник: Кабар
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