Подписан Закон «О водоотведении и очистных сооружениях биосферной территории «Ысык-Көл»

Закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2020 года.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О водоотведении и очистных сооружениях биосферной территории «Ысык-Көл» (Иссык-Куль)». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2020 года.
Закон принят в целях реализации прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду, сохранения единой экологической системы биосферной территории «Ысык-Көл» («Иссык-Куль»), сокращения неблагоприятного воздействия сточных вод на окружающую среду, предотвращения загрязнения экосистемы озера Иссык-Куль: в результате осуществления хозяйственной, торговой, рекреационной и иной деятельности, связанной с прямым сбросом бытовых и иных хозяйственных стоков в озеро Иссык-Куль; в результате попадания и просачивания значительного объема загрязненных (не очищенных) бытовых стоков в поверхностные, подземные воды и озеро Иссык-Куль.
Законом предусматривается, что строительство сооружений по очистке сточных вод, их ремонт и восстановление финансируются за счет средств республиканского и местного бюджетов, не бюджетных средств, грантовых и кредитных средств, средств Фонда развития природы и других финансовых источников, не противоречащих законодательству КР.
С 1 января 2021 года в пределах зоны биосферной территории «Ысык-Көл» («Иссык-Куль») в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не допускаются проектирование, выдача разрешительной документации на строительство, заключения государственной экологической и государственной строительной экспертиз, введение в эксплуатацию объектов рекреации, промышленных объектов, объектов со среднесуточным показателем объема сточных вод, превышающим среднесуточный показатель объема сточных вод для домохозяйств, определенный в установленном порядке, не имеющих подключения к системе водоотведения для последующей передачи стоков на очистное сооружение, либо не имеющих собственного сооружения по очистке сточных вод.
С 1 января 2024 года в пределах зоны биосферной территории «Ысык-Көл» («Иссык-Куль») запрещается функционирование объектов рекреации, промышленных объектов, объектов со среднесуточным показателем объема сточных вод, превышающим среднесуточный показатель объема сточных вод для домохозяйств, определенный в установленном порядке, не имеющих подключения к системе водоотведения для последующей передачи стоков на очистное сооружение, либо не имеющих собственного сооружения по очистке сточных вод.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Источник: Кабар
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