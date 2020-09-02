Суд по кой-ташским событиям: Суд избрал меру пресечения Атамбаеву. Он останется в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде города Бишкек сегодня начался процесс по уголовному делу по кой-ташским событиям, произошедшим 7-8 августа.

В качестве председательствующего судьи - Марат Сыдыков.

На процессе государственный обвинитель Эрнест Асакеев ходатайствовал о том, чтобы избрали меру пресечения в отношении бывшего президента А.Атамбаева в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР до 13 сентября 2020 года, поскольку по судебному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева суд вынес приговор о лишении свободы Атамбаева на 11 лет и два месяца. Приговор вступил в законную силу и может встать вопрос о его этапировании в колонию. И гособвинение просило суд оставить его там же -в СИЗО ГКНБ. Судья данное ходатайство удовлетворил.

Отметим, ранее судом был определён порядок исследования материалов дела. Таким образом, начнется допрос потерпевших и свидетелей согласно списку обвинения, затем обвиняемых, далее исследование материалов дела и после переход к прениям сторон.

Напомним, что 7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время действий по его принудительному приводу в следственные органы по делу незаконного освобождения лидера ОПГ, так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента.

В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.

Генпрокуратурой, в порядке ст.252 УПК КР, изучено уголовное дело, поступившее из Следственной службы МВД КР по Кой-Ташским событиям 7-8 августа 2019 года с обвинительным актом по обвинению А.Атамбаева, Ф.Ниязова, И.Карамушкиной, А.Кодурановой, Р.Джеенбекова, М.Мискенбаева, К.Жолдубаевой, К.Сагымбаева, М.Шаменова, Карыпбек уулу Р., Ф.Баабиева, К.Осмоналиева, Капарбек уулу Н. и А.Какебаева, в совершении преступлений предусмотренных статьями ст. 39, ст. 309 (покушение на насильственный захват власти); ст.355 (угроза или насилие в отношении представителя власти), ст.337 (воспрепятствование деятельности следователя), ст.244 (захват заложников), ст. 264 (массовые беспорядки), ст.130 (убийство), ст.39, ст.130 (покушения на убийство), ст.253 (незаконный оборот оружия), ст.257 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия), ст.338 (угроза и насилие в связи с досудебным производством) УК КР.

В отношении еще 5 лиц уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве.

Источник: Кабар