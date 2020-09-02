Сеид Атамбаев жадничает, не отдает сопартийцам обещанные деньги?

Возникли недовольства изнутри из-за того, что он успокаивает сопартийцев копейками, словно подбрасывает корм птенчикам.
Сеид Атамбаев, идущий на парламентские выборы по списку партии «Социал-демократы», по словам представителей его штаба, оказался в неудобном положении, не сумев выполнить обещания. Как понять то, что он обещал кандидатам в депутаты большие средства для работы с электоратом, но сейчас отказывается это признавать? Возникли недовольства изнутри из-за того, что он успокаивает сопартийцев копейками, словно подбрасывает корм птенчикам. Разве можно на что-то надеяться на выборах, если нет больших денег? Сообщается, что сторонники все еще возлагают надежды на Сеида Атамбаева и ждут финансовой поддержки. Но если он будет «кормить обещаниями», то его команда может распуститься до 4 октября. Может Сеид Атамбаев знает, что не пройдет, но ставит перед собой цель поднять шумиху вместе с прозападными партиями?..
Источник: Aryba.kg
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