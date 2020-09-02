Секс-работницы Бишкека начнут разоблачать своих VIP-клиентов. Среди них якобы есть и действующие кандидаты в депутаты

Отмечается, что сайт с «черным списком» открылся недавно, лица там закрашены

Секс-работницы Бишкека решили начать разоблачение клиентов из так называемого черного списка в целях самообороны. По словам одной из проституток, среди обидчиков есть и депутаты ЖК, бизнесмены, а также нынешние кандидаты в депутаты. Об этом на своей странице написала пользовательница соцсети Facebook Жанайым Касымова.

(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред.)

«Я так устала от двуличия наших депутатов, кандидатов и всяких типа крутых бизнесменов. А ведь именно они самые конченые уроды в нашей стране!!! иногда бывает так страшно за себя... я хочу признаться….я фея….

Я сейчас очень боюсь мужчин, боюсь выходить даже на улицу.. мало кто знает но у ночных фей в Кыргызстане есть свой черный список клиентов.. мы делимся печальным опытом на специальном сайте рассказываем там истории о том как нас кидают избивают... и издеваются над нами! Среди них есть нынешние кандидаты на выборы в Жогорку Кенеш. Один урод вообще меня чуть не задушил ! Я сразу закинула его в черный список чтобы ни одна девочка в Бишкеке не попала к этому уроду!!! Но все лица на сайте закрашены.

Мою знакомую недавно один больной клиент избил и жестко потом насиловал ему ничего за это не было, он крутой депутат и сейчас идет на выборы. Сказали вякнем всех сразу закопают в лесу. Наш сайт черный список открылся недавно и сразу начал помогать собирать базу ненормальных шизанутых клиентов писать отзывы могут только те девушки , кто в теме и прошедшие онлайн-собеседование у администрации форума. У меня большой опыт в этой профессии и мне кажется только сейчас мы начали себя как-то защищать! Потому, что все эти депутаты и чиновники твари! Они в телевизоре совсем другие! Желаю им всем заболеть спидом! Девочки кто читает меня вот ссылка на сайт www.escort-blacklist.com, пишите им на почту. сливайте этих уродов!», - написала кыргызстанка.

Источник: vesti.kg