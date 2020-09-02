«Мелис байке пообещал позаботиться о ее детях». Турганбаева поблагодарили за помощь в организации похорон женщины

Генерал отправил своих людей, которые быстро все выполнили

Временно сложивший полномочия председателя Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев помог организовать похороны женщины в селе Новопокровка. Об этом сообщила пользователь Facebook Чолпон Султангазиева.

По ее словам, 31 августа умерла молодая женщина, у которой были трое несовершеннолетних детей.

“Женщина после смерти лежала в доме около двух часов, пока я бегала по всей мечети, просила о помощи. Врачи и милиция, ничего не сказав, ушли, хотя прекрасно было видно их безвыходное положение”, - написала она.

Султангазиева отметила, что на тот момент нужна была помощь мужчин и материальная поддержка детям скончавшейся женщины.

“Где были активисты, которые так громко кричали о своих подвигах? Где были депутаты, которые так рвутся во власть, обещая все самое прекрасное для страны и народа? Где были все? Мне было очень обидно и стыдно за свой народ, за свою страну. Элементарно, вы не смогли и не захотели помочь даже детям-сиротам в похоронах их матери”, - возмутилась гражданка.

Как оказалось, на зов о помощи отозвался только генерал Мелис Турганбаев.

“Он отправил своих ребят, которые быстро и организованно все выполнили. Мелис байке и дальше обещал заботиться о ее детях”, - написала Султангазиева.

Источник: vesti.kg