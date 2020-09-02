Какое решение принято и даны рекомендации правительству по итогам заседания Совбеза КР в узком составе

По итогам заседания Совбез принял следующее решение.

Совет безопасности КР в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров городов Бишкека и Оша рассмотрел вопрос «О мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам заседания Совбез принял следующее решение.

Принять к сведению доклады председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Шайлдабековой Н.К., премьер-министра Боронова К.А и министра внутренних дел Джунушалиева К.А.

Рекомендовать правительству Кыргызской Республики:

— обеспечить надлежащее исполнение норм Конституции Кыргызской Республики, конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, Генеральной прокуратурой, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкека и Оша и органами местного самоуправления обеспечить реализацию указа президента КР «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 2020 года №139;

— обеспечить координацию и взаимодействие между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, государственными органами и органами местного самоуправления по реализации поставленных задач в предвыборный, выборный и поствыборный периоды;

— на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди руководителей и служащих государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления о недопустимости нарушений избирательного законодательства Кыргызской Республики;

— запретить должностным лицам, указанным в предыдущем абзаце:

вмешиваться в деятельность избирательных комиссий; принимать участие в предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или политических партий; использовать преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или каких-либо политических партий;

— в установленном законом порядке привлекать к дисциплинарной и иной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей по основаниям утраты доверия, руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, незаконно участвующих в предвыборной агитации, а также использующих преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или политических партий;

— обеспечить предусмотренную избирательным законодательством возможность свободного проведения агитации гражданами Кыргызской Республики, кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, политическими партиями, уполномоченными представителями и доверенными лицами;

— принять исчерпывающие меры, обеспечивающие проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на принципах гласности и демократичности, исключительно в правовом поле и на должном организационном уровне;

— обеспечить бесперебойную работу энергосистемы и систем телекоммуникации, в случае необходимости снабдить избирательные участки и государственные органы, задействованные в избирательном процессе, источниками бесперебойного электрического питания (генераторы);

— в срок до 10 сентября 2020 года совместно с правоохранительными органами разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— на постоянной основе координировать работу избирательных участков, расположенных в дипломатических представительствах иностранных государств;

— в срок до 15 сентября 2020 года совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления разработать и утвердить план по недопущению заражения граждан Кыргызской Республики, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательны х участков в день выборов;

— обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории Кыргызской Республики в день проведения выборов.

Рекомендовать Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:

— совместно с Правительством Кыргызской Республики и органами местного самоуправления принять меры, направленные на: устранение существующих технических и организационных проблем и решение задач по проведению постоянной, слаженной и синхронизированной работы лиц, задействованных в избирательном процессе, обеспечению бесперебойной и надежной работы оборудования и технических средств, используемых в выборном процессе на избирательных участках, безопасности и сохранности биометрических данных граждан;

эффективное взаимодействие государственных институтов, обеспечивающих выборный процесс, в целях достижения максимальной открытости и прозрачности всех подготовительных, избирательных и поствыборных процессов и решений;

исключение любых форм воздействия на граждан с целью их принуждения к участию или неучастию в выборах или иного влияния на их свободное волеизъявление;

— провести разъяснительную работу с лидерами, политическими советами и представителями политических партий по техническим и иным избирательным процедурам;

— совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в срок до 25 сентября 2020 года:

обеспечить всех членов избирательных комиссий, независимых наблюдателей и иных лиц, задействованных в работе избирательных участков, средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, защитные экраны для лица), в случае необходимости защитными костюмами, в том числе лиц, работающих с избирателями, голосующими на дому;

провести обучение вышеназванных лиц правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований безопасности при контакте с избирателями и обработке бюллетеней;

оснастить все избирательные участки дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами, а также установить информационные стенды о правилах социального дистанцирования, необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований;

организовать работу избирательных участков с соблюдением правил социального дистанцирования, в том числе в части расположения урн для бюллетеней, кабинок для голосования и рабочих мест для членов избирательных комиссий;

организовать в день выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проведение дезинфекции всех избирательных участков;

— совместно с Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и средствами массовой информации:

провести широкую информационную кампанию, в рамках которой призвать граждан проявить гражданскую активность и реализовать свое избирательное право 4 октября 2020 года;

организовать информирование населения о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований при посещении избирательных участков и недопущении массового скопления людей во время голосования.

Предложить Верховному суду Кыргызской Республики:

— в установленном законом порядке обеспечить своевременность рассмотрения и принятия процессуальных решений судебными органами по поступающим исковым заявлениям, жалобам и обращениям по фактам нарушения избирательного законодательства в целях своевременного принятия решений органом по проведению выборов;

— организовать дежурство судей и работников судебных органов в период с 1 по 10 октября 2020 года.

Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

— обеспечить надлежащий надзор за точным и единообразным исполнением Конституции Кыргызской Республики, конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и законов Кыргызской Республики всеми участниками избирательного процесса, в том числе организовать в установленном законом порядке рассмотрение жалоб и заявлений, а также сообщений средств массовой информации и интернет-ресурсов;



— совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики обеспечить обмен соответствующей информацией и принять меры по пресечению фактов нарушения избирательного законодательства, с информированием населения о работе органов прокуратуры;

— активизировать работу по предотвращению, выявлению и пресечению фактов несоблюдения государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных, фискальных органов и военнослужащими установленных действующим законодательством ограничений, направленных на запрещение участия в предвыборной агитации, участия или содействия в какой-либо форме деятельности политических партий, участия на выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий;

— усилить надзор за своевременностью рассмотрения и принятия решений по жалобам и обращениям в соответствии с требованиями законодательства;

— обеспечить в период с 1 по 10 октября 2020 года круглосуточное дежурство сотрудников органов прокуратуры для оперативного и своевременного решения вышеуказанных рекомендаций.

Рекомендовать Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики:

— в срок до 10 сентября 2020 года совместно с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики сформировать оперативный штаб по обеспечению общественной безопасности на весь период выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— обеспечить:

безопасность избирательных участков и членов участковых избирательных комиссий;

недопущение негативного и деструктивного внешнего и внутреннего влияния и вмешательства лиц, не заинтересованных в проведении независимых и демократических выборов в стране;

оперативное реагирование на действия транснациональных, религиозно-экстремистских и террористических организаций;

— совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обеспечить доставку бюллетеней на избирательные участки и их охрану.

Рекомендовать Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызской Республики:

— в срок до 10 сентября 2020 года во взаимодействии с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления обеспечить составление качественного и полного списка избирателей, исключающего возможность лишения избирателей права на волеизъявление в предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

— исключить технические риски, связанные с биометрической регистрацией и идентификацией избирателей;

— в срок до 1 октября 2020 года совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики обеспечить надежную деятельность информационно-коммуникационных технологий и связи, государственных автоматизированных информационных систем, а также безопасность этих систем, в том числе сохранность, целостность и устойчивость работы системы биометрической идентификации граждан.

Рекомендовать Государственной пограничной службе Кыргызской Республики:

– во взаимодействии с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики усилить несение службы на контрольно-пропускных пунктах через государственную границу Кыргызской Республики;

— с 25 сентября 2020 года ввести усиленный вариант охраны и защиты государственной границы;

— провести целенаправленную предупредительно-профилактическую и разъяснительную работу с населением приграничных районов по предотвращению пограничных инцидентов, конфликтных ситуаций и соблюдению режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу.

Рекомендовать Государственной службе исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики:

— оказать содействие территориальным избирательным комиссиям в проведении избирательного процесса на территории учреждений исполнения наказаний с обеспечением их безопасности;

— в день проведения выборов организовать голосование спецконтингента и работников учреждений исполнения наказаний с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм безопасности.

Рекомендовать Министерству здравоохранения Кыргызской Республики организовать круглосуточное дежурство бригад скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи на избирательных участках. В этих целях предусмотреть необходимое количество мобильных бригад и машин скорой помощи для оперативного реагирования на поступающие вызовы.

Рекомендовать главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош и местных органов самоуправления на постоянной основе:

— оказывать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в проведении избирательного процесса;

— проводить разъяснительно-профилактическую работу среди местного населения о недопустимости отдельными гражданами и группами лиц противоправных действий, в том числе по препятствованию выполнения государственными органами и членами избирательных комиссий своих функций и полномочий;

— оказать содействие территориальным избирательным комиссиям и организациям здравоохранения в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических норм требований на избирательных участках и близлежащих территориях.

Рекомендовать Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве Кыргызской Республики во взаимодействии с местными государственным администрациям, мэриями городов в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики обеспечить оказание содействия территориальным и участковым избирательным комиссиям в формировании списков избирателей с участием глав айыл окмоту.

Рекомендовать Министерству иностранных дел Кыргызской Республики активизировать:

— деятельность дипломатических представительств Кыргызской Республики за рубежом, работу с иностранным дипломатическим корпусом, с представителями международных организаций, аккредитованных в стране, направленную на проведение ряда встреч с аккредитованными международными наблюдателями, а также представителями международных организаций по разъяснению конституционно-правовых норм организации и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша;

— информационно-разъяснительную работу среди избирателей, проживающих и находящихся за пределами республики, об условиях реализации ими избирательного права, установленных законодательством, а также о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при голосовании.

14. Рекомендовать Министерству финансов Кыргызской Республики своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Источник: elgezit.kg