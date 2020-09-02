За сутки от COVID-19 никто не умер

Общее количество летальных исходов с марта составляет 1060, из них 264 случая подтверждены лабораторно, 795 - клинико-эпидемиологически.

В Кыргызстане за минувшие сутки не зарегистрированы случаи смерти от COVID-19, сообщил 2 сентября замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Общее количество летальных исходов с марта составляет 1060, из них 264 случая подтверждены лабораторно, 795 - клинико-эпидемиологически.

Источник: zdorovie.akipress.org