В КР выявили 78 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 036

В КР выявили еще 78 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 23 человека, в Оше — 1, в Ошской области — 3, Чуйской — 10, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 12.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 36 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

Источник: 24.kg