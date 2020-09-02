Кандидат от «Биримдика» подаст в суд на главу айыл окмоту

До этого в соцсетях распространилось видео агитации сельских жителей главой Чет-Нуринского айыл окмоту Нарынской области Азаматом Мусуркановым.

Кандидат Улан Бакасов, баллотирующийся в депутаты на парламентских выборах от партии «Биримдик», подал в суд на главу Чет-Нуринского айылного аймака Нарынской области Азамата Мусурканова. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке его представитель Майрамбек Омурбаев.

По его словам, 30 августа глава Чет-Нуринского айылного аймака Азамат Мусурканов собрал местных жителей и заявил им, что встречался и разговаривал с Уланом Бакасовым, распространив недостоверную информацию.

«Разговор с сельчанами был снят на видео кем-то и распространен в соцсетях, в обществе про Улана Бакасова прозвучали неправильные мнения. Поэтому Улан Болотбекович обратился в Нарынский районный суд с иском к главе айыл окмоту Азамату Мусурканову по п. 1 ст. 18 Гражданского кодекса (Право требовать по суду опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина)», — говорится в сообщении.

До этого в соцсетях распространилось видео агитации сельских жителей главой Чет-Нуринского айыл окмоту Нарынской области Азаматом Мусуркановым. В ролике он просит местных жителей поддержать кандидата в депутаты Улана Бакасова и говорит, что тот обещал за это 500 тысяч сомов.

Центральная избирательная комиссия сообщил, что данный факт будет расследован правоохранительными органам. По словам пресс-секретаря ЦИК Асель Омуракуновой, координационная группа ЦИК оперативного реагирования обратилась в правоохранительные органы.

Улан Бакасов, за которого агитировал вышеупомянутый глава айыл окмоту, состоит в партии «Биримдик», называемой провластной. Он известен общественности помощью нарынчанам. Кандидат занимает 6-ю строчку в партийном списке.

Источник: maralfm.kg