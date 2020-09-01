Верховный суд допустил партию «Кыргызстан» к выборам

«Кыргызстан» обратился в суд, не согласившись с решением ЦИК.
Верховный суд 1 сентября оставил без удовлетворения кассационную жалобу Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов по партии «Кыргызстан».
ЦИК 25 августа приняла решение возвратить документы партии для участия в парламентских выборах из-за того, что документы подал не уполномоченный партии.
«Кыргызстан» обратился в суд, не согласившись с решением ЦИК.
27 августа административный суд Бишкека удовлетворил иск партии и признал недействительным решение ЦИК.
Теперь ЦИК должен принять документы партии «Кыргызстан» и зарегистрировать для участия в выборах.
Агитационная кампания стартует 4 сентября. Выборы состоятся 4 октября 2020 года.
АКИпресс
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