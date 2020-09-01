Верховный суд допустил партию «Кыргызстан» к выборам

«Кыргызстан» обратился в суд, не согласившись с решением ЦИК.



Верховный суд 1 сентября оставил без удовлетворения кассационную жалобу Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов по партии «Кыргызстан».

ЦИК 25 августа приняла решение возвратить документы партии для участия в парламентских выборах из-за того, что документы подал не уполномоченный партии.

«Кыргызстан» обратился в суд, не согласившись с решением ЦИК.

27 августа административный суд Бишкека удовлетворил иск партии и признал недействительным решение ЦИК.

Теперь ЦИК должен принять документы партии «Кыргызстан» и зарегистрировать для участия в выборах.

Агитационная кампания стартует 4 сентября. Выборы состоятся 4 октября 2020 года.

АКИпресс